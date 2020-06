Frontier Developments ha annunciato il rinvio dell’edizione console di Planet Coaster, precedentemente previsto per il rilascio nel corso dell’estate.

Il titolo, ora in pubblicazione entro le prossime vacanze invernali, uscirà in contemporanea non solo su PlayStation 4 e Xbox One ma anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, rendendo facilmente comprensibile le ragioni del rinvio per non frazionare inutilmente la campagna marketing del gioco.

Planet Coaster: Console Edition si prefigge di portare anche su pad e televisori quello che è il feeling del titolo sinora esclusiva PC, con tutte le aggiunte apportate dagli sviluppatori negli anni successivi alla sua pubblicazione.