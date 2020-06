Kingdom Come: Deliverance ha venduto oltre 3 milioni di copie

Warhorse Studios ha annunciato che le vendite di Kingdom Come: Deliverance hanno raggiunto e superato quota 3 milioni di copie.

Non è tutto perché a due anni dalla pubblicazione del gioco base, lo studio polacco ha anche piazzato ben un milione e mezzo di DLC su tutte le piattaforme, dunque PC, PS4 e Xbox One. Warhorse Studios ha quindi deciso di festeggiare questo importante traguardo con un esclusivo weekend di gioco gratuito su Steam, dal 18 al 22 giugno, per permettere a più utenti interessati a Kingdom Come: Deliverance di provarlo senza sborsare un centesimo.

Inoltre, gli sviluppatori fanno sapere di aver iniziato a lavorare a un progetto non ancora annunciato, dando il via a un processo di assunzioni che porterà lo studio ad avere 180 dipendenti entro il prossimo anno.

