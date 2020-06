Kalypso Media e Gaming Mind Studios hanno annunciato come da oggi sia possibile iscriversi su Steam alla closed beta del loro trading sim Port Royale 4.

La beta, disponibile per chiunque effettui il preorder del titolo, metterà a disposizione il tutorial del gioco e le intere campagne Inglese e Spagnola, oltre alla possibilità di gestire l’impero Inglese nella Modalità Libera, potendo provare con mano le nuove aggiunte come le battaglie navali a turni.

Ai partecipanti verrà chiesto poi di completare un sondaggio, come da prassi, nel quale esprimere eventuali correzioni da far apportare agli sviluppatori.

Port Royale 4 è previsto in uscita su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 25 settembre, mentre ancora non è stata annunciata una finestra di lancio per la versione Nintendo Switch.