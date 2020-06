Rilasciato da THQ Nordic il Pen & Paper gratuito di Desperados 3

Per celebrare il lancio positivo del loro nuovo titolo, Mimimi Games e THQ Nordic hanno deciso di effettuare una simpatica iniziativa di marketing, distribuendo gratuitamente un Pen & Paper dedicato a Desperados 3.

Tutto l’occorrente è disponibile gratis per il download direttamente dal sito di DriveThruRPG, facendo la felicità degli appassionati dei giochi da tavolo e del selvaggio West.

Per i meno avvezzi al mondo dei board game, risulterà di interesse il simpatico tutorial realizzato dagli sviluppatori assieme a Becca Scott, che ci illustra come predisporre il tutto per dar vita al nostro Pen & Paper personale.

Desperados 3 è uscito da pochi giorni su PC, PlayStation 4 e Xbox One, dimostrandosi un titolo solido e ben realizzato, come raccontatoci dalla positiva recensione del nostro Daniele.