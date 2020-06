In un post sul blog ufficiale di PlayStation, Brian Horton – creative director di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – ha rilasciato nuovi dettagli sul titolo rivelato durante l’evento di presentazione di PlayStation 5.

In particolare, Horton ha approfondito la discussa natura di spin-off del gioco, paragonandolo a Uncharted: The Lost Legacy per la capacità di espandere in modo alternativo il mondo del capitolo principale della serie di riferimento, in questo caso Uncharted 4.

Tra le informazioni divulgate, fa notizia anche il commento su Bryan Intihar, creative director del primo Marvel’s Spider-Man di Insomniac, che sarebbe al momento a lavoro su un ulteriore titolo della saga, confermando di fatto ufficiosamente lo sviluppo di un secondo capitolo.

Sempre su questa falsariga anche le notizie diffuse da Horton riguardo la sorte di Peter Parker, che a detta del director non incontreremo nelle nostre avventure in Miles Morales, ma che sarà presto protagonista di altre storie ambientate nel medesimo universo.