Injustice: Gods Among Us ora gratis su PC e console

NetherRealm ha annunciato come il suo piacchiaduro dedicato agli eroi della DC Comics sia attualmente gratis per il download immediato sia su PC (tramite Steam), sia su PlayStation 4 e Xbox One.

In particolare, ad essere oggetto dell’offerta è la Ultimate Edition di Injustice: Gods Among Us, comprensiva di tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati negli anni per il titolo.

Il gioco, uscito nel 2013, è riuscito comunque a ritagliarsi una certa nicchia di appassionati anche nel difficile mondo dei picchiaduro, sopratutto grazie all’iconica presenza di personaggi quali Superman, Batman e Joker.

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition rimarrà in offerta sino al 25 giugno prossimo, ultimo giorno utile per ottenerne una copia gratuita.