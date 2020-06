Cyberpunk 2077, upgrade next-gen gratis su PS5 e Xbox Series X

CD Projekt RED, in questo turbolento periodo che fa seguito all’ennesimo rinvio del suo atteso titolo, ha voluto rilasciare una importante dichiarazione volta a rassicurare i propri fan.

In una nota rilasciata sul proprio account Twitter ufficiale, l’azienda ha infatti dichiarato come chiunque acquisterà una versione current gen di Cyberpunk 2077 potrà poi gratuitamente accedere all’upgrade per PlayStation 5 e Xbox Series X quando questo verrà rilasciato.

We are happy to confirm that Cyberpunk 2077 will be backwards compatible with both next-gen consoles! Your PS4 copy of the game will work on PS5 on launch day. Anyone who buys the game on Xbox One will be able to play their copy on Xbox Series X when the console launches too!

