Chris Avellone accusato di molestie, l'industria videloudica fa terra bruciata

In questi ultimi giorni e ore diverse donne si sono fatte avanti per denunciare i presunti comportamenti scorretti perpetrati in diverse occasioni da Chris Avellone, comportamenti che in alcuni casi sarebbero sfociati in molestie. L’intera situazione è stata riassunta sul forum di ResetEra, dove sono state riportate le testimonianze delle presunte vittime di questi abusi, testimonianze che continuano a moltiplicarsi con il passare del tempo.

Non sta di certo a noi determinare la sua innocenza o colpevolezza, tuttavia per dovere di cronaca segnaliamo diverse prese di posizione da parte di alcuni attori dell’industria videoludica, in particolare da chi negli ultimi anni e mesi ha collaborato con lo stesso Chris Avellone e ora ne prende le distanze.

Come riportato da Gamasutra, Paradox Interactive ha fatto sapere che Avellone ha collaborato alla stesura di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 per un brevissimo periodo, e che comunque i suoi contenuti non sono stati inseriti nel gioco in lavorazione presso Hardsuit Labs.

Anche Techland ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale la compagnia polacca spiega di prendere molto seriamente le accuse di molestie nei confronti dei suoi dipendenti e collaboratori, per questo ha deciso di chiudere i rapporti con Chris Avellone, che dunque non è più coinvolto nello sviluppo di Dying Light 2.

Infine, l’ultimo comunicato appartiene a Gato Studio, gli autori del gioco di ruolo The Waylanders, i quali hanno anch’essi reso noto che Avellone non fa più parte del team creativo. Lo studio indipendente fa sapere che il contratto di Chris Avellone si era già concluso naturalmente la scorsa settimana, tuttavia il materiale sottoposto dall’autore verrà analizzato con maggiore attenzione alla luce di queste accuse di molestie.

Allo stato attuale, Avellone resta ancora coinvolto in altri progetti videoludici dal momento che svolge il suo lavoro da collaboratore indipendente, dunque è probabile che nei prossimi giorni altre realtà dell’industria si aggiungano a queste tre.

