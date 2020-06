Annunciato Earth Defense Force 6, in uscita nel 2021

D3 Publisher ha annunciato Earth Defense Force 6, ultima incarnazione della celebre saga di sparatutto cooperativi in cui bisogna salvare la Terra da un’invasione di insettoni alieni.

La compagnia giapponese ha aperto il sito ufficiale del gioco e diffuso i primi screenshot che trovate qui in basso, ma non ha purtroppo diffuso altre informazioni. Al momento sappiamo soltanto che Earth Defense Force 6 uscirà nel corso del 2021. Non si conoscono le piattaforme di riferimento, tuttavia le ultime incarnazioni della serie (compreso il quinto capitolo) sono approdate su PS4 e PC, dunque immaginiamo che EDF6 possa arrivare su queste due piattaforme.

Restiamo quindi in attesa di saperne di più.

