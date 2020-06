Deadly Premonition 2: l'ultimo trailer ci introduce alla cittadina di Le Carré

Rising Star Games e Nintendo hanno pubblicato un nuovo trailer di Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, ultima fatica di Swery65 in arrivo in esclusiva su Switch.

Il video ci introduce alla cittadina di Le Carré, dove si svolgeranno gli eventi del gioco, illustrandoci un paesaggio rurale in apparenza idilliaco, ma che in realtà nasconde una sacco di misteri e stravaganze.

Vi ricordiamo che Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise sarà disponibile dal 10 luglio prossimo, sia in formato fisico che digitale.