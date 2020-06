Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 includerà anche nuovi atleti

Activision ha annunciato che in Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 non saranno presente soltanto le leggende del passato, bensì saranno presenti anche alcuni atleti divenuti famosi negli ultimi anni.

Tra i pro-skater di oggi citiamo Nyjah Huston, Leo Baker, Leticia Bufoni, Aori Nishimura, Lizzie Armanto, Shane O’Neill, Riley Hawk e Tyshawn Jones, tutti inclusi nella raccolta in sviluppo presso Vicarious Visions.

“Lo skateboarding moderno ha avuto origine da una generazione di skater cresciuti giocando ai giochi originali di Tony Hawk’s Pro Skater“, ha dichiarato Michelle Bresaw, Vice President of Product Management and Marketing di Activision. “I pro-skater di livello mondiale che stiamo inserendo in questa remastered hanno preso i tricks e le combo del videogioco e li hanno resi possibili nella realtà. Siamo orgogliosi che questa riedizione rappresenti il panorama della cultura dello skate oggi con una serie diversificata di skater che piacerà a qualsiasi giocatore“.

Segnaliamo che Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 approderà su PC, PS4 e Xbox One dal 4 settembre prossimo.

