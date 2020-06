Apex Legends in arrivo su mobile entro la fine dell'anno

Il celebre sparatutto di EA, che ha reinterpretato in una nuova versione il concetto ormai sempre più popolare di battle royale, sbarcherà presto anche sui nostri dispositivi iOS e Android.

Il CEO di Electronic Arts, Andrew Williams, ha infatti comunicato davanti agli azionisti l’intenzione di pubblicare Apex Legends su mobile entro la fine del 2020.

Here it is. EA CEO talks about bringing Apex Legends to iOS & Android globally by the end of this year. Follow @ApexLatest for more exclusives.#apexlegendsmobile @EA @EAMobile @Respawn @apex_intel @TitanfallBlog @TencentGames @ZhugeEX pic.twitter.com/zIMhDEIwaH

— Apex Legends Mobile Latest Leaks (@ApexLatest) June 22, 2020