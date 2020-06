Tokyo Game Show 2020: ecco le date degli eventi online

Dopo la cancellazione della manifestazione che avrebbe dovuto tenersi nella capitale giapponese, gli organizzatori del Tokyo Game Show 2020 hanno finalmente svelato le date in cui verranno trasmessi gli eventi digitali sostitutivi.

La conferma è arrivata nelle scorse ore, quando sul sito ufficiale della kermesse nipponica è comparso il programma parziale della manifestazione online.

Le trasmissioni in streaming si terranno dal 23 al 27 settembre prossimi. In queste giornate non mancheranno annunci di videogiochi inediti, novità su titoli già annunciati, tornei di esport e molto altro, tra cui anche degli eventi rivolti esclusivamente agli sviluppatori in cerca di finanziatori e publisher.

