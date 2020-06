Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce di altri quattro titoli indie

Microsoft ha annunciato l’arrivo a sorpresa di altri quattro videogiochi indipendenti nel catalogo di Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento disponibile su PC e Xbox One.

Tra questi, l’avventura noir Night Call è già disponibile da ieri, mentre il roguelite Streets of Rogue, il platform bidimensionale The Messenger, e il thriller psicologico Observation approderanno nel catalogo del servizio nel corso della giornata odierna.

Tutti e quattro questi titoli sono rivolti ai giocatori console, mentre Observation arriverà anche nel catalogo di Xbox Game Pass per PC. Da notare, tuttavia, che Night Call e The Messenger sono già disponibili da tempo nell’offerta rivolta all’utenza PC.

