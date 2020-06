Project Ambrosio è il nuovo videogioco di Sam Barlow

Sam Barlow, l’autore di Her Story e di Telling Lies, sta presentando il suo prossimo videogioco in una maniera piuttosto atipica: intitolato Project Ambrosio, l’opera è attualmente oggetto di un elaborato teasing su Steam.

Per il momento gran parte dei testi presenti all’interno della pagina del prodotto sono censurati, dunque non si conosce granché di questo progetto. Sappiamo però che Sam Barlow diffonderà informazioni col contagocce con il passare dei giorni, andando così a delineare gradualmente le caratteristiche di Project Ambrosio.

Dunque per il momento non possiamo far altro che attendere ulteriori dettagli.

Condividi con gli amici Inviare