Svelato l'update estivo di Animal Crossing: New Horizons

Nintendo ha finalmente svelato i contenuti dell’atteso update di Animal Crossing: New Horizons, titolo campione di incassi e simbolo di Switch nel periodo della quarantena da COVID-19.

Grazie a queste corpose aggiunte a tema estivo, i giocatori potranno presto dedicarsi a tante nuove attività, creare mobili mai visti prima e collezionare diversi nuovi oggetti.

In particolare, l’aggiornamento previsto per il prossimo 3 luglio aggiungerà la possibilità di nuotare e immergersi nel mare con apposita muta da sub, per poter incontrare la fauna marina dell’isola, composta anche da misteriose creature da consegnare al museo di Blatero.

Tra le nuove aggiunte, sbarca su Animal Crossing: New Horizons un nuovo volto, il pieno di risorse Pasqualo, pronto a scambiare con noi tanti schemi diversi.

Altri aggiornamenti sono previsti nel corso dell’estate, di cui uno già confermato per l’inizio di agosto, che andranno a comporre il corposo upgrade stagionale atteso dai fan.