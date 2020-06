Giornata pienissima sul fronte Cyberpunk 2077, con l’atteso titolo sci-fi di CD Projekt RED protagonista di un nuovo trailer che approfondisce il seducente e inquietante mondo di Night City.

Il video ci mostra ancora una volta il mondo aperto che ci attenderà nella prossima fatica dello studio polacco, dove il protagonista V sarà posto davanti ad infiniti bivi per decretare la propria storia.

Annuncio invece molto più sorprendente quello della collaborazione in corso tra CD Projekt RED e Studio Trigger per la realizzazione di un anime dedicato al gioco, denominato Cyberpunk: Edgerunners.

La serie suddivisa in circa 10 episodi racconterà la storia di uno street kid tra le strade di Night City, che per riscattare in qualche modo la propria vita decide di diventare un mercenario edgerunner.

Al lavoro sulla serie, che verrà distribuita da Netflix nel corso del 2022, ci sarebbero i creativi che hanno dato vita al The Witcher 3 e all’originale Cyberpunk 2077, in stretto contatto con lo studio giapponese autore di Kill la Kill, Gurren Lagan e Little Witch Academia.