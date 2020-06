Ora disponibile la Complete Collection di Dungeons 3

Kalypso Media e Realmforge Studios hanno fatto sapere come l’edizione definitiva del loro dungeon simulator sia ora disponibile su tutte le piattaforme di lancio.

In particolare, questa nuova versione denominata Dungeons 3 – Complete Collection conterrà tutti gli upgrade gratuiti e le 7 espansioni a pagamento rilasciate sinora (Once Upon a Time, Evil of the Caribbean, Lord of the Kings, Clash of Gods, An Unexpected DLC, Famous Last Words, A Multitude of Maps).

La Complete Collection disporrà anche di una modalità co-op, per permettere a due giocatori di affrontare insieme le sfide offerte dal gioco, impersonando due malvagi Dungeon Lord.

Dungeons 3 – Complete Collection è già da ora disponibile per l’acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Steam).