Square Enix annuncerà diverse novità nelle prossime settimane

Square Enix avrebbe dovuto tenere una conferenza nel corso dell’E3 2020, peccato che la kermesse losangelina sia stata cancellata a causa del Coronavirus. Ora veniamo a sapere che gli annunci previsti per quell’occasione verranno effettuati nelle prossime settimane, durante i mesi di luglio e di agosto.

In un incontro con gli investitori, infatti, Square Enix ha reso noto che tali novità verranno svelate individualmente nel corso dell’estate, senza dunque appoggiarsi a un evento digitale come invece previsto da altri publisher. La compagnia nipponica spiega che avrebbe voluto realizzare una conferenza virtuale, tuttavia a causa dei disagi provocati dalla pandemia non è riuscita a preparare in tempo gli asset necessari a confezionare l’evento digitale.

