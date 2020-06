Crash Bandicoot 4 potrebbe includere microtransazioni

A quanto pare Crash Bandicoot 4: It’s About Time potrebbe includere un sistema di microtransazioni, perlomeno stando a quanto riportato sulla pagina del prodotto presente sullo store digitale di Microsoft.

Secondo l’avviso incluso sullo store, infatti, il videogioco sviluppato da Toys for Bob ed edito da Activision offrirebbe alcuni acquisti in-app, sebbene non sia ancora chiaro in cosa consistano tali microtransazioni. È tuttavia probabile che in Crash Bandicoot 4: It’s About Time sia possibile acquistare con soldi veri delle skin alternative, un po’ come avviene già in Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Bisognerà dunque capire se qualsiasi contenuto acquistabile con valuta reale sia anche sbloccabile in-game, o se determinati articoli siano di fatto bloccati dietro microtransazioni. Probabilmente lo scopriremo solo il prossimo 2 ottobre, quando Crash Bandicoot 4 approderà su PS4 e Xbox One.

