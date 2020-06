L'open-world di Harry Potter previsto in uscita nel 2021

Secondo quanto riportato da Bloomberg, gli sviluppatori di Avalanche Software sarebbero nel pieno del lavoro sull’atteso titolo dedicato al maghetto più famoso del mondo, che dovrebbe quindi vedere finalmente la luce nel corso del 2021.

L’open world di Harry Potter, che secondo i rumor doveva essere rivelato in pompa magna durante l’E3, verrà mostrato ufficialmente solo tra qualche mese, lasciando per ora spazio a altri annunci del publisher Warner Bros. Interactive, che sembra aver pronto il reveal del prossimo Batman.

Le voci di corridoio non si fermano qui, sostenendo peraltro come in Avalanche siano rimasti scossi dai commenti considerati transfobici dell’autrice dei romanzi JK Rowling, che hanno sollevato un polverone mediatico di discrete proporzioni, facendo temere un contraccolpo a livello di marketing anche sul prodotto videoludico in realtà in nessun modo collegato alla scrittrice.

Il gioco di Harry Potter è in sviluppo per diverse piattaforme, che oltre a PC e current gen dovrebbero includere anche le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X.