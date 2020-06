Call of Duty: Warzone, arriva la modalità da 200 giocatori

Activision ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Call of Duty: Warzone che introduce una modalità di gioco inedita e a tempo limitato con supporto a 200 giocatori in contemporanea. Ciò significa che per tutta la durata dell’evento sarà possibile lanciarsi in una zona di guerra popolata da ben 50 squadre da quattro giocatori ciascuna.

La patch che aggiunge tale modalità è già disponibile per il download. Da notare che non è stato reso noto quando terminerà l’evento, dunque non sappiamo fin quando Call of Duty: Warzone ospiterà match da 200 giocatori.

