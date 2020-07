Destroy All Humans! torna a mostrarsi in una serie di trailer interattivi

THQ Nordic ha confezionato una nuova serie di trailer interattivi dedicata a Destroy All Humans!, il remake dell’omonimo action fuori di testa in arrivo su PC e console alla fine di luglio.

I video interattivi ci mettono nei panni di Cryptosporidium-137, soldato d’elite dell’Impero Furun, intenzionato a tutti i costi a conquistare il pianeta Terra e ad annientare il genere umano. Starà quindi a noi scegliere come comportarci, decidendo come muoverci per portare a termine il nostro obiettivo.

Vi ricordiamo che Destroy All Humans! sarà disponibile dal prossimo 28 luglio su PC, PS4 e Xbox One.