Crysis Remastered è stato rinviato dopo le reazioni ai leak

In seguito ai leak dei giorni scorsi, e soprattutto a causa delle reazioni non proprio entusiasmanti da parte del pubblico, Crytek ha rinviato sia la presentazione ufficiale che il lancio vero e proprio di Crysis Remastered.

Attraverso un messaggio diffuso via Twitter, la compagnia tedesca ha ribadito l’impegno a realizzare la miglior versione possibile del gioco. Il tempo addizionale verrà impiegato per effettuare i dovuti ritocchi e tirare a lucido il tutto.

Stando alle indiscrezioni, il gioco avrebbe dovuto vedere la luce su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 23 luglio, tuttavia l’uscita di Crysis Remastered è stata spostata in avanti di alcune settimane, sebbene non si conosca ancora la nuova data di lancio.

