Annunciata la data di uscita di Street Power Football

SFL Interactive e Maximum Games hanno confezionato un nuovo trailer di Street Power Football con il quale ne annunciano la data di uscita ufficiale.

Street Power Football può contare su un roster estremamente vasto di ambasciatori di freestyle a livello globale, Panna e Street Soccer tra cui Sean Garnier, Melody Donchet, Liv Cooke, Andrew Henderson, JaviFreestyle, Raquel Benetti, Daniel GotHits, Yoanna Dallier e molti altri. Sono presenti ben sei modalità di gioco e numerose opzioni per personalizzare la propria squadra a piacimento.

Street Power Football sarà disponibile sia in formato fisico che digitale dal prossimo 25 agosto per PC, PS4, Xbox One e Switch. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra anteprima vergata da Marco Ravetto.