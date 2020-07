Zion Williamson sarà sulle copertine next-gen di NBA 2K21

Dopo aver rivelato che Damian Lillard sarà l’atleta di copertina delle versioni current-gen di NBA 2K21, 2K Games ha annunciato che Zion Williamson campeggerà sulle cover delle versioni per PS5 e Xbox Series X.

Il ventenne ala grande dei New Orleans Pelicans è già stato protagonista del reveal del simulatore cestistico, ma ora possiamo dare uno sguardo alla copertina di NBA 2K21 a lui dedicata. La cover è infatti presente in calce all’articolo.

Vi ricordiamo che NBA 2K21 è ancora sprovvisto di una data di uscita, tuttavia sappiamo che sarà disponibile non solo su PS5 e Xbox Series X, ma anche su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del 2020.