Giancarlo Esposito potrebbe apparire nel prossimo Far Cry 6

Poco fa l’attore Giancarlo Esposito ha reso noto di aver partecipato ai lavori su un nuovo videogioco ancora avvolto nel mistero, ora veniamo a sapere che questo titolo potrebbe essere il prossimo Far Cry 6.

L’indiscrezione nasce sulle colonne di Game Reactor, dove leggiamo che l’attore di Breaking Bad e The Mandalorian potrebbe ricoprire un ruolo importante all’interno della produzione targata Ubisoft.

Naturalmente vi invitiamo a prendere queste informazioni con un pizzico di sale, anche perché chi ha messo in giro questo rumor non ha fornito alcuna fonte, affermando però che l’annuncio ufficiale di Far Cry 6 con Giancarlo Esposito dovrebbe avvenire nel corso del prossimo Ubisoft Forward, l’evento digitale previsto per il 17 luglio durante il quale la compagnia franco-canadese presenterà le ultime novità in arrivo.

