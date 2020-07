Gli autori di Shadow Warrior sveleranno a breve il loro prossimo progetto

Flying Wild Hog, il team che ha dato i natali al franchise di Shadow Warrior, sta stuzzicando i fan su Twitter in vista di un annuncio che non dovrebbe tardare a farsi vivo.

Lo studio polacco fa sapere di aver realizzato un teaser trailer dedicato al suo prossimo progetto, lasciando intendere che presto potrebbe essere dato in pasto alla community di videogiocatori. Dato il rapporto che Flying Wild Hog ha intrattenuto in questi anni con Devolver Digital, è molto probabile che l’annuncio vero e proprio sia in programma per il prossimo 11 luglio, quando il publisher indie terrà il suo evento digitale battezzato Devolver Direct.

A questo punto non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più.

