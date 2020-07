Il Professor Layton e il Futuro Perduto arriva su dispositivi mobili

Come annunciato dall’account Twitter ufficiale della serie, il 13 luglio Il Professor Layton e il Futuro Perduto arriverà sui dispositivi mobili. Non si tratta del primo titolo a sbarcare sugli smartphone degli appassionati, ma i fan della serie hanno accolto con molta gioia la notizia. Nonostante questo, è strana la scarsa presenza della serie sulla console di punta Nintendo, il Nintendo Switch. Per celebrare l’evento, Level-5 ha anche organizzato un contest artistico, che è possibile trovare sul sito web del gioco.

