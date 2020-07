Sword Art Online: Alicization Lycoris, ecco un video di gameplay inedito

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay dedicato a Sword Art Online: Alicization Lycoris, il gioco di ruolo di stampo giapponese in arrivo a stretto giro su PC, PS4 e Xbox One.

Il video che trovate qui in alto è purtroppo disponibile nella sola lingua nipponica, tuttavia è possibile apprezzare alcune sequenze di gioco inedite, tra cui alcuni scontri con i boss in cui viene messo in risalto il sistema di combattimento dinamico in tempo reale.

Dopo aver subito un rinvio a causa della pandemia di Coronavirus, Sword Art Online: Alicization Lycoris sarà disponibile sulle piattaforme citate in apertura di articolo già dal prossimo 10 luglio.