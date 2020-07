Una nuova concept art ci ricorda che Back 4 Blood esiste ancora

Se prima di vedere questa concept art vi eravate dimenticati dell’esistenza di Back 4 Blood, non preoccupatevi: siete probabilmente in buona compagnia. Ma il nuovo gioco di Turtle Rock Studios è ancora in lavorazione, e in occasione del 4 luglio hanno deciso di dare un po’ di speranza a chi aspetta pazientemente nuove notizie (e magari un trailer).

Come intuibile dal titolo, il gioco sembra volersi rifare a Left 4 Dead, che segnò proprio il debutto di quelli che poi sono diventati i Turtle Rock Studios. Il loro gioco successivo, Evolve, non incontrò altrettanta fortuna, nonostante un tentativo di rilancio nel 2018. Speriamo che il ritorno alle loro radici con Back 4 Blood, sviluppato per WB Games e previsto per PC, PS4 e Xbox One, sia loro più propizio.