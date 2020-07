Steelrising è il nuovo progetto di Spiders, ecco il trailer di annuncio

Durante il Nacon Connect, il publisher francese ha presentato Steelrising, il nuovo progetto in lavorazione presso Spiders (gli autori di GreedFall). Di seguito il trailer di annuncio ufficiale.

Il team di sviluppo parigino trasporterà i giocatore nel cuore della capitale francese, in una linea temporale alternativa, nel bel mezzo della Rivoluzione Francese. Qui l’esercito di automi di Re Luigi XVI sta terrorizzando e sopprimendo il popolo francese, con un dettaglio da fantascienza ucronica. Aegis, il personaggio principale, dovrà combattere contro questo regno di terrore per cercare di cambiare il corso della storia.

Purtroppo i dettagli al momento terminano qui: non si conoscono né le piattaforme di riferimento, né un eventuale periodo generico di uscita. Speriamo di saperne di più su Steelrising quanto prima.