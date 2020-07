Stardew Valley: l'aggiornamento 1.5 includerà nuovo contenuto endgame

Come annunciato da Eric Barone su Twitter, l’aggiornamento 1.5 di Stardew Valley includerà nuovo contenuto endgame, che per ora non è ancora stato svelato. L’immagine postata dal creatore del gioco però ha subito stuzzicato la curiosità dei fan del gioco: che cos’è quella nuova, misteriosa porta nel negozio di Willy, e a cosa mai condurrà? Per la risposta a questa domanda ci sarà da attendere. Lo sviluppatore ha infatti sottolineato come, nonostante siano stati buoni passi in avanti, per il prossimo aggiornamento del tanto amato simulatore di vita in campagna c’è ancora lavoro da fare.

Stardew Valley 1.5 update… notice anything new in Willy's shop? Progress on the update is coming along steadily. It's still in a "nose to the grindstone" phase, but some good milestones have been met. This update adds a significant new piece of end-game content and much more! pic.twitter.com/FmjgDJnqYO

— ConcernedApe (@ConcernedApe) July 6, 2020