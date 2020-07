Una nuova intervista rivela che Biomutant non avrà microtransazioni

Nel corso di un’intervista per la rivista australiana WellPlayed, il capo di Experiment 101 Stefan Ljungqvist ha chiarito che in Biomutant non saranno presenti microtransazioni. Non ha però escluso la possibilità di DLC per il gioco, anzi, ha specificato che “speriamo di meritarci il diritto di poter aggiungere più contenuto“.

La corposa intervista non manca di altre informazioni interessanti, come ad esempio la durata del gioco, valutata intorno alle 10 ore, e la presenza di un sistema di moralità: le nostre scelte avranno la loro influenza sul mondo di gioco e sul finale che otterremo.

Biomutant, sviluppato da Experiment 101 per THQ Nordic, è previsto per PC, Xbox One e PS4, ma la data di uscita non è ancora stata annunciata.