Data d'uscita e nuova espansione per Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Il nuovo trailer rilasciato da THQ Nordic, oltre a rivelare la data d’uscita di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, decisa per l’8 settembre, annuncia anche una nuova espansione.

La notizia di nuovo contenuto per Kingdoms of Amalur è sorprendente: il titolo originale, infatti, non aveva riscosso particolare successo, e 38 Studios aveva chiuso i battenti nemmeno un anno dopo l’uscita del gioco. Ma THQ Nordic sembra voler credere nella possibilità del Fateless One di riscattarsi, non solo al punto da finanziarne una remaster ma addirittura una espansione, intitolata Fatesworn, che vedrà la luce nel 2021.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, sviluppato da Big Huge Games e Kaiko per THQ Nordic, uscirà l’8 settembre su PC, PS4 e Xbox One.