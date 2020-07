Ys Origin è in dirittura di arrivo su Nintendo Switch

Il publisher Dotemu ha annunciato che presto porterà Ys Origin su Nintendo Switch, distribuendolo sia in formato digitale che fisico.

Disponibile già da tempo su PC, PS4, PS Vita e Xbox One, questo gioco di ruolo giapponese dalla forte connotazione action approderà sulla console ibrida della Casa di Kyoto nel corso del 2020, sebbene ancora non sia stata resa nota la data di uscita ufficiale.

Dotemu ha annunciato che verranno realizzate non una, ma ben due edizioni fisiche di Ys Origin per Switch, entrambe curate da Limited Run Games. Accanto alla versione standard, che include soltanto una copia del gioco, verrà resa disponibile anche una Collector’s Edition contenente un poster, il CD con la colonna sonora originale, un art book, e una confezione speciale contenente la copia del gioco. Ulteriori dettagli su prezzo e data di lancio verranno diffusi a breve.