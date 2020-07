Lo strategico minimalista Death Crown arriverà su console

Lo sviluppatore CO5MONAUT e il publisher Badland Publishing hanno annunciato che lo strategico minimalista Death Crown sarà disponibile prossimamente su console.

Già disponibile su PC dallo scorso anno, Death Crown è uno strategico in tempo reale in cui il giocatore assume il ruolo della Morte in persona mentre punisce il Regno degli uomini per la loro arroganza. Al comando di una legione di morti bisogna causare la devastazione nei reami dei mortali, evitando di perdere i propri edifici dai contrattacchi nemici.

Death Crown sarà disponibile su PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso dell’autunno, precisamente dal 12 novembre.