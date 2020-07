Call of Duty: Warzone, Infinity Ward rimuove il gesto dell'OK

Infinity Ward ha rimosso il gesto dell’OK sia da Call of Duty: Warzone che da Modern Warfare.

Stando a quanto riportato sulle colonne di GamesIndustry, gli sviluppatori non hanno diffuso alcuna spiegazione circa la rimozione di questa emote, tuttavia è estremamente probabile che la decisione sia stata presa in quanto il gesto dell’OK è ora equiparabile a un simbolo di odio utilizzato – così si crede – da alcune frange di suprematisti bianchi. Una storia che però è nata nei meandri di 4chan, dove diversi troll hanno deciso di far credere che l’OK fosse un gesto utilizzato dai razzisti per identificarsi tra loro e comunicare la superiorità dei bianchi.

Insomma, si tratterebbe di uno scherzo che nel tempo è stato preso fin troppo sul serio, tanto che ora questo gesto viene davvero scambiato per un simbolo d’odio. Non stupisce, quindi, che anche Infinity Ward sia caduta nella trappola.

Condividi con gli amici Inviare