WWE 2K Battlegrounds: un trailer rivela la data d'uscita

L’account Twitter ufficiale di WWE 2K Battlegrounds ha annunciato la sua data d’uscita, prevista per il 18 settembre, e per l’occasione ha anche confezionato un breve trailer:

Distanziandosi dai classici giochi 2K dedicati al wrestling, questo titolo vuole porre (ancora di più) l’accento su botte comicamente esagerate. Oltre a una sana dose di fiamme e fulmini, già tradizionalmente parte dell’iconografia di alcuni wrestler come ad esempio l’Undertaker, il trailer mostra anche la possibilità di prendere a clavate i propri avversari con una motocicletta. Non solo, nel trailer è anche presente una capra, il cui ruolo però non è meglio specificato. Resta da vedere come questo titolo affronterà la questione microtransazioni, tradizionale nota dolente dei titoli 2K.

WWE 2K Battlegrounds, sviluppato da Saber Interactive per 2K, è previsto per PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One.