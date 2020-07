Remothered: Broken Porcelain è stato rinviato, ha una nuova data di uscita

Il publisher Modus Games ha diffuso un comunicato stampa con il quale fa sapere che il lancio di Remothered: Broken Porcelain è stato rinviato di qualche mese.

Prevista per la fine di agosto, l’uscita di questo survival horror tutto italiano è stata spostata al prossimo 20 ottobre. Gli sviluppatori Darril Arts e Stormind Games hanno bisogno di più tempo per tirare a lucido il codice di gioco e fare i conti con le difficoltà dovute alle condizioni lavorative imposte dalla pandemia.

Remothered: Broken Porcelain sarà disponibile non solo su PC, ma anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Nel frattempo vi ricordiamo che nel numero di TGM attualmente in edicola trovate una corposa anteprima del gioco, nonché un’intervista con Chris Darril, il creatore della serie.

