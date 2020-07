PS5: svelate le cover dei giochi next-gen

Sony ha voluto mostrare la copertina di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, rivelando come saranno le prossime cover dei giochi PS5.

Come potete notare dall’immagine presente in calce all’articolo, le confezioni dei giochi next-gen manterranno la plastica blu, tuttavia la fascia in alto della copertina da azzurra diventa bianca, mentre il logo PS5 sarà nero. La colorazione richiama così lo stacco cromatico della stessa console, principalmente bianca e nera, laddove i led mantengono il blu che ci ha accompagnato per tutta la generazione che sta volgendo al termine.

Insomma, una scelta cromatica che da un lato si inserisce nel solco della continuità, dall’altro rende immediatamente riconoscibili i i giochi PS5 grazie alla fascia bianca nella parte superiore della cover.

Condividi con gli amici Inviare