SUPERHOT: ecco la data di uscita di Mind Control Delete

Gli autori di SUPERHOT hanno annunciato la data di uscita di Mind Control Delete, la prima espansione standalone di questo particolare FPS a sfondo tattico.

In sviluppo da tre anni, Mind Contro Delete nacque come DLC gratuito di SUPERHOT per poi diventare qualcosa di più grande, tanto da essere equiparabile a un nuovo gioco appartenente alla medesima serie. In questa nuova esperienza ci ritroveremo ad affrontare sfide inedite in un ambiente procedurale, con potenziamenti da raccogliere e livelli sempre più impegnativi.

Mind Control Delete sarà disponibile dal prossimo 16 luglio su PC, PS4 e Xbox One. Da notare che chiunque abbia acquistato o acquisterà SUPERHOT prima di questa data riceverà gratuitamente l’espansione.