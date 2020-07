Nintendo presenterà stasera il prossimo gioco di WayForward

La Casa di Kyoto ha annunciato che durante il Nintendo Treehouse che si terrà questa sera verrà svelato il prossimo progetto in sviluppo presso WayForward.

Nel corso della trasmissione, infatti, non solo avremo modo di vedere il gameplay di Paper Mario: The Origami King, in uscita su Switch il 17 luglio. ma verrà presentato anche un nuovo videogioco realizzato dagli autori di Shantae. Nintendo precisa che questo progetto sarà incentrato su una proprietà intellettuale su cui WayForward non ha mai messo le mani, tuttavia il franchise non appartiene alal Casa di Kyoto, bensì a una terza parte.

A questo punto non ci resta che attendere la trasmissione odierna, la cui messa in onda è prevista per le ore 19:00 sul canale YouTube della compagnia giapponese.

Condividi con gli amici Inviare