F1 2020 è disponibile, pubblicato il trailer di lancio

Codemasters ha confezionato un nuovo trailer per celebrare il lancio odierno di F1 2020.

Il videogioco ufficiale del campionato mondiale di Formula 1 è disponibile da oggi su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Quest’ultima incarnazione della serie introduce due nuovi circuiti, la funzione pilota-manager, il Mio Team, le opzioni in pista migliorate, e molto altro, tra cui anche il ritorno del multiplayer locale in split-screen.

In caso vogliate saperne di più, vi invitiamo a leggere la recensione di F1 2020 vergata dal nostro Marco Ravetto.