Microsoft Flight Simulator: ecco la data della closed beta

Tramite un post sul proprio blog, il team di sviluppo di Microsoft Flight Simulator ha confermato che la closed beta avrà inizio il 30 luglio. Come per l’alpha, anche per l’accesso a questa beta bisognerà aspettare un invito, che potrete ricevere solo se siete iscritti all’Xbox Insider Program. Chi ha già accesso all’alpha farà anche ovviamente parte della fase successiva di testing, e una nuova ondata di inviti è appena partita, quindi se avevate già espresso il vostro interesse non dimenticatevi di controllare la vostra email. L’aggiornamento include anche una serie di cambiamenti all’attuale versione del gioco, anche se non si tratta di nulla di particolarmente stuzzicante per chi non ci può ancora mettere mano. Più stuzzicante però è sicuramente la raccolta di screenshot e video presenti in fondo al post, anche se (comprensibilmente) ricoperti di watermark dalla testa ai piedi.

