Halo Infinite: vedremo del gameplay all'Xbox Games Showcase

All’Xbox Games Showcase del 23 luglio potremo finalmente vedere Halo Infinite in azione, come di recente confermato nell’ultimo Community Update. Sicuramente ottime notizie per il soldato verde di casa Microsoft, che dopo una passeggiata nello spazio non vedrà l’ora di tornare in azione contro i nemici dell’umanità, senza dubbio con l’aiuto di una certa IA che ben conosciamo. Non è stato invece detto nulla a proposito delle modalità multiplayer, ma resta viva la speranza che possa essere fatto almeno qualche accenno.

Vi ricordiamo che l’Xbox Games Showcase avrà luogo il 23 luglio alle 18 ora locale, e che potrete seguirla su Twitch, YouTube, Twitter e Facebook.