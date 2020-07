Electronic Arts annuncia UFC 4 con tanto di data di uscita

Electronic Arts ha presentato UFC 4, ultima incarnazione della serie di combattimenti targata EA Sports, rivelandone anche la data di uscita.

Il gioco includerà una rinnovata modalità Carriera, grazie alla quale rivivere le origini di questo sport, oltre alle Battaglie Blitz e ai Campionati mondiali online, per conquistare il titolo di campione assoluto.

Assieme al trailer di annuncio che trovate qui in alto, infatti, il publisher a stelle e strisce ha fatto sapere che EA Sports UFC 4 sarà disponibile su PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 14 agosto, con Israel Adesanya e Jorge Masvidal come star di copertina.