New World, il MMORPG di Amazon, rinviato al prossimo anno

Avrebbe dovuto vedere la luce del sole sul finire di agosto, invece New World è stato rinviato addirittura al prossimo anno.

A darne notizia ci hanno pensato direttamente gli sviluppatori, i quali hanno fatto sapere di aver spostato la release di questo ambizioso MMORPG alla primavera del 2021.

Alla base di questa decisione vi sono le impressioni e i feedback raccolti durante il periodo di alpha, i quali hanno spinto gli sviluppatori di Amazon Game Studios a mettersi nuovamente a lavoro per riprogettare alcune parti del gioco affinché New World abbia un numero maggiore di feature e contenuti quando verrà finalmente dato in pasto agli utenti.

Condividi con gli amici Inviare