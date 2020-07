Tencent potrebbe diventare la nuova proprietaria di Warframe

Nel corso degli ultimi giorni è emersa la notizia che Tencent sta cercando di finalizzare un accordo che la porterebbe ad acquistare Leyou. Non è sorprendente l’interesse del colosso cinese – che negli ultimi anni ha fatto passi significativi per espandersi nell’industria videoludica – nella compagnia di Hong Kong: Leyou infatti controlla a sua volta Digital Extremes (Warframe), Splash Damage (Gears Tactics) e Athlon Games. L’acquisto portrebbe quindi sotto l’ala di Tencent non solo due studi di sviluppo di riconosciuto successo, ma anche l’etichetta sotto cui viene pubblicato Samurai Shodown e che è attualmente al lavoro sull’MMO del Signore degli Anelli per conto di Amazon. Per Tencent, questa espansione avrebbe l’obiettivo di intensificare la sua presenza sul mercato console e PC, in particolare nel settore dei titoli free to play. Ricordiamo che in questo settore la compagnia controlla già uno dei pesi massimi, ovvero Riot Games.

