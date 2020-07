Nier: Re[in]carnation, nuovo trailer e data della closed beta

Square Enix ha rilasciato un nuovo trailer per Nier: Re[in]carnation, il nuovo gioco della famosa serie di Yoko Taro pensato per iOS e Android.

Con il trailer, Square Enix ha anche annunciato la data della closed beta, che avrà luogo dal 29 luglio al 5 agosto; per la data di lancio, invece, c’è ancora da aspettare. L’accesso è legato alla registrazione sul sito ufficiale, e i posti sono limitati, quindi se siete il tipo di appassionati che non può perderselo non aspettate troppo. Ma non fatevi troppo illudere dal video: è previsto che il gioco sarà free to play con microtransazioni, quindi se i gacha non fanno per voi siete stati avvertiti. D’altro canto, vista la supervisione di Yoko Taro, non è improbabile che il gioco finisca per contenere dettagli importanti sull’universo di Nier.